Gazze'deki İsrailli Esir Ailelerinin Müzakere Heyetiyle Acil Toplantı Talebi

Gazze’deki Esir Ailelerinden Acil Toplantı Talebi

Gazze’de bulunan İsrailli esirlerin aileleri, ateşkes ve esir takası anlaşması için dolaylı müzakereleri yürüten İsrailli müzakere heyetiyle acil bir toplantı gerçekleştirilmesini talep etti.

Esir Aileleri Forumu Açıklama Yaptı

Esirlerin ailelerinin oluşturduğu çatı oluşum olan Esir Aileleri Forumu, gerçekleştirdiği basın toplantısında bu taleplerini dile getirdi. Yapılan açıklamada, esir ailelerinin Hamas ile sürdürülen müzakereler hakkında bilgi eksikliği yaşadığı vurgulandı.

Güven Krizi ve Başbakanın Sessizliği

Açıklamada, mevcut güven krizine de dikkat çekildi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iki haftadır arabulucuların anlaşmanın uygulanması konusundaki taleplerine yanıt vermekten kaçındığı belirtildi. Esir aileleri, sağlanan bilgilerin gerçekliği yansıtmadığını ifade ederek, "Bu ayak sürüme, sevdiklerimizi geri getirme şansının kasıtlı sabote edilmesidir," ifadesine yer verdiler.

Netanyahu'nun Siyasi Gerekçeleri

Netanyahu, siyasi gerekçelerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlatılan saldırıların durdurulması için müzakerelerin devam ettiği bildirilirken, Netanyahu'nun anlaşmayı sürüncemede bıraktığına dair bilgiler yer alıyor.

Son haftalarda müzakerelerin ivme kazandığı belirtilse de Netanyahu’nun Refah Sınır Kapısı’nın işgali gibi yeni talepleri müzakereleri zora soktu. Ayrıca, Netanyahu'nun Dohadaki müzakereler için Mossad liderliğindeki heyeti göndermesi, esir ailelerinin tepkisiyle karşılandı.

Esirlerin Sayısı ve Durumu

Gazze'de şu an 116 İsrailli esirin bulunduğu, bu esirlerden 44'ünün öldüğü tahmin edilmektedir.