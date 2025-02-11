Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınlarından Kudüs'e Protesto

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya aldığını açıklamasının ardından bir eylem düzenledi.

Protestocular, Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu trafiğe kapatarak, İsrail hükümetini protesto etti. Göstericiler, ateşkesin sağlanması ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için taleplerini dile getirdi.

"Savaşın Tamamen Durması" Talepleri

Gösteride, "Savaşın tamamen durması" ve esirlerin geri getirilmesini isteyen pankartlar açıldı. Eylemciler, meşaleler yakarak sloganlar attı.

Protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Anlaşmayı sabote etmeyi bırakın ve tüm esirlerin serbest kalması için Doha'ya yetkili bir heyet gönderin" diyerek seslendi.

Eylem sırasında, trafiğin durmasıyla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. Daha önce, pazartesi gecesi Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'ni trafiğe kapatarak da hükümeti protesto etmişlerdi.

Esir Takası Askıya Alındı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle askıya alındığını bildirdi.

Açıklamada, esir takasının askıya alınma kararının, arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine uyması için baskı kurma fırsatı vermek amacıyla 5 gün önce duyurulduğu belirtildi.

Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ölümcül saldırılar, geçici barınma ve tıbbi yardım girişlerinin engellenmesi gibi durumların esir takasının ertelenmesine bahane olarak gösterildiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası alanda, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanmakta. Ayrıca, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere geri dönen müzakere heyetini değerlendirmek için güvenlik kabinesi toplantısını öne almıştı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.