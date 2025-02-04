Gazze'deki Kadınların Savaş Halindeki Mücadelesi

İsrail'in 15 ay süren aralıksız saldırıları sırasında, Gazze Şeridi'ndeki kadınlar birçok zorlukla başa çıkmak zorunda kaldı. Bu dönemde kadınlar, yerinden edilme, açlık ve eşlerini kaybetme gibi trajik durumlarla yüzleştiler.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir milyon kadın ve genç kız, savaşın en ağır yükünü taşıyor." ifadelerini kullandı. Guimond, Gazzeli kadınların açlık, yorgunluk ve hastalıklara rağmen ailelerini bir arada tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadın Soykırımı Kavramı

Uzmanlardan bazıları, Filistinli kadınlara yönelik saldırıları tanımlamak için "kadın soykırımı" teriminin kullanılmasını önerdi. BM Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Rim es-Salim, bu kavramı destekleyerek, "İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik saldırıları, sistematik soykırım stratejisinin bir parçasıdır." dedi.

Salim, 29 Ocak'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sırf Filistinli ve kadın oldukları için öldürülmeleri, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor." şeklinde konuştu. Gazze'ye yönelik saldırılarda 12 bin 300'den fazla kadın hayatını kaybetti, yaklaşık 14 bin kadın eşini kaybetti.

Günlük Hayatta Yaşanan Zorluklar

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinden Munira Şebbat, yaşadığı zorlukları AA muhabirine aktardı. Şebbat, "Savaşın acıları herkes için, özellikle de savaş sırasında ağır yükler taşıyan kadınlar için iki kat fazlaydı." dedi. Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldığını belirterek, kıtlık dönemlerinde günlerce yiyeceksiz kaldıklarını ifade etti.

Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'nde yaşayan İman el-Gazali ise, savaşın annelik üzerindeki etkisini dile getirerek, "Savaş sırasında annelik tam anlamıyla bir trajedidir. Bu acımasız savaştan en çok biz kadınlar etkilendik." açıklamasını yaptı.

Kadınların Psikolojik Durumu

Filistinli kadınların yaşadığı zor zamanlar, sadece fiziki değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da beraberinde getiriyor. Kadın hakları savunucusu Revan Şettat, Gazze'deki savaş ve yerinden edilmenin kadınların ruh sağlığını büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Bu durum, birçok kadının sürekli kaygı ve stres içinde yaşamasına neden oldu.

Şettat, "Kırsaldan gelen destekle, bununla birlikte kadınlara yönelik psikolojik destek seanslarına acil ihtiyaç var." dedi. Ateşkesin, kadınların güvenliğini sağlamak ve ruh sağlıklarını yeniden inşa etmek için önemli bir ilk adım olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırıları 7 Ekim 2023'te başlamış ve 19 Ocak'ta bir ateşkesle sona ermiştir. Bu süreçte, 61 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.