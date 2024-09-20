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Gazze'deki Kan Bağışı Krizi: Açlık ve Yıkımın Etkileri

Gazze'deki kan bankasının yıkılması ve gıda güvensizliği, yaralıların hayatta kalmasını zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:49
Gazze'deki Kan Bağışı Krizi: Açlık ve Yıkımın Etkileri

Gazze'deki Kan Bağışı Sorunu

İsrail'in Gazze Şeridi'ni 350 gün boyunca sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki sağlık hizmetlerini tehdit ederken, özellikle kuzeydeki kan bankalarının yıkılması, hasta ve yaralıların yaşama umudunu azaltıyor. Sahaba Hastanesi kan laboratuvarı uzmanlarından Rami Ebu Sidu, günlük 20-30 ünite kan bağışı aldıklarını belirtiyor. Ancak bu miktar, kuzeydeki hastanelere getirilen yaralı sayısıyla kıyaslandığında çok düşük kalıyor.

Gıda Güvensizliği ve Açlık

Birleşmiş Milletler'in temmuz ayında yayımladığı rapor, Gazze'nin tamamının yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşadığını ortaya koyuyor. Kuzeydeki insanlar yetersiz beslenme nedeniyle kan bağışında bulunamıyor. Ebu Sidu, Şifa Hastanesi’ne bağlı kan bankasının yıkılması nedeniyle, yeni kurulan laboratuvarın mevcut ihtiyaçları karşılayamadığını ifade etti.

Kan Bağışı Yapmanın Zorluğu

Ebu Sidu, bağışçıların çoğunun zayıf ve bitkin bir halde geldiğini, bu durumun bağış sürecini olumsuz etkilediğini söyledi. "Yaralılar ve kronik hastalar için her an kana ihtiyaç var; ancak yapılan bağışlar yetersiz. Laboratuvarımızda sadece 100 ünite kan bulunmakta," diye ekledi.

Ölümler Artıyor

İnsanların kan bulamadan öldüğünü aktaran bağışçılar, gıda yetersizliğinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade ediyor. Ebu Selman Meşravi, "Konserve gıdalardan besleniyoruz; bunlar sağlıklı gıda değil," diyerek yaşadıkları zorlukları paylaştı.

Umutsuzluk İçinde Kan Bağışı

Bağışçılar, kan bulamamanın yaralıların ölümüne neden olduğunu ve dost ülkelerden yardım çağrısında bulunduklarını vurguluyor. Muhenned Hırez ise, "Gazze'nin kuzeyinde insanlar yeterli beslenemediği için kansızlık sorunu yaşıyorlar," dedi.

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