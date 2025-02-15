Gazze'deki Kanalizasyon Krizi: Sağlık Felaketi Kapıda

Gazze'deki Kanalizasyon Sorunları Artıyor

Gazze Şeridi'nde devam eden kriz, İsrail'in saldırıları ve şiddetli yağışlar nedeniyle daha da derinleşiyor. Filistinliler, tahrip olan kanalizasyon sistemleri nedeniyle sokaklarda biriken lağım sularıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, bu durumun ağır insani koşulları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kanalizasyon Sistemi Çöktü

Hüsnü Muhenna, saldırılar sırasında altyapının büyük ölçüde zarar görmesi nedeniyle Gazze'deki kanalizasyon sisteminin çökmesi ile birlikte, 655 bin metre kanalizasyon şebekesinin tahrip edildiğini belirtti. Genel olarak, Gazze'nin altyapısının %88'inin yok olduğunu söyleyen Muhenna, 6 ana kanalizasyon pompa istasyonunun devre dışı kaldığını vurguladı.

Sağlık Tehlikesi Büyüyor

Biriken atık sular, özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluştururken, kötü kokuların yayılması da halk sağlığını tehdit ediyor. Muhenna, bu durumun cilt, solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak hastalıklarının artmasına neden olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, biriken pis suyun sivrisinek ve hastalık taşıyan böcekler için üreme alanı haline geldiğini ekledi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Gazze Belediyesi, mevcut ekipman ve yakıt yetersizliğine rağmen atık suyu boşaltmak için çaba sarf ediyor. Ancak, İsrail'in bakım ekipmanlarının ve boruların girişine izin vermemesi, krizi daha da büyütüyor. Muhenna, uluslararası kuruluşlara, kanalizasyon tesislerinin çalıştırılması için gerekli yakıt ve ekipmanların sağlanarak müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Çocuklar ve Yaşlılar Tehlikede

Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Raid ed-Dehşan, Gazze'nin içinden geçtiği bu zor süreçte, halkın su ve büyük kanalizasyon birikintilerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ekipman eksikliğinin krizi daha da ağırlaştırdığına dikkati çekerek, gerekli malzeme ve destek sağlanmadığı takdirde bu durumun büyük bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda uyardı.

Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Gazze, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve devam eden insani krizle ağır bir etki altında. 61 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bu süreçte, insanlık dramının daha da derinleşmemesi için acil önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor.