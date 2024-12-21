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Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi İsrail Saldırısında Ağır Hasar Aldı

Kemal Advan Hastanesi İsrail saldırısında ağır hasar gördü. Sağlık Bakanlığı, dünyayı bu saldırılardan sorumlu tutuyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:10
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi İsrail Saldırısında Ağır Hasar Aldı

Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırısı: Kemal Advan Hastanesi Vuruldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ağır hasar aldı. Hastane müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, hastanenin eşi görülmemiş bir yoğunlukta bombalandığını belirtti. Ebu Safiyye, yaptığı sesli mesajda, "Hastane tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındı" diyerek, ciddi hasarların meydana geldiğini ifade etti.

Hastane Durumu ve Cürümlerin Etkileri

Ebu Safiyye, saldırı sonucu birçok bölümü, özellikle çocuk ve yenidoğan servislerinin büyük zarar gördüğünü vurguladı. Daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalmadıklarını belirten Ebu Safiyye, doktorların topluca bir noktada toplanmak zorunda kaldığını söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıların bombalar ve tank ateşiyle yapıldığını bildirerek, hastanenin şu anda daha önce benzeri görülmemiş bir yoğunluk ve şiddetle bombalandığını ifade etti. Yapılan açıklamada, "Dünyayı bu olaylardan sorumlu tutuyoruz ve acılarımız karşısında sorumluluk üstlenmelerini talep ediyoruz" denildi.

Uluslararası Toplumun Tepkisizliği

Açıklamada, "Dünya, sağlık sistemini korumakta sessiz ve çaresiz kalamaz. Herkesin gözü önünde saldırıya uğruyoruz ve dünya buna rağmen sessiz kalıyor" ifadelerine yer verildi. Sağlık bakanlığı, uluslararası toplumun yaşananlara karşı duyarsız kalmasına da tepki gösteriyor.

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