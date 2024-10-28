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Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Doktor Krizi

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde sadece bir çocuk doktoru kaldı, sağlık ekiplerine acil çağrı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:48
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Doktor Krizi

Gazze'deki Doktor Sayısındaki Azalma

Gazze'de yaşanan sağlık krizi, Kemal Advan Hastanesi'nde yalnızca bir çocuk doktorunun kalmasıyla daha da derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, hastaneye görevli doktor ve sağlık ekibi gönderilmesini talep ediyor.

İsrail Ordusunun Etkileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesi'nin, İsrail ordusunun 24 gündür süren kuşatması sırasında sağlık personelinin büyük kısmını gözaltına almasının ardından yalnızca bir doktor ile hizmet vermekte olduğunu duyurdu. Açıklamada, "İşgalci İsrail, hastanede bulunan tüm sağlık çalışanlarını yerinden etti ve geriye yalnızca bir çocuk doktoru kaldı" ifadesi belirtildi.

Uluslararası Çağrılar

Bölgedeki halk sağlık hizmetlerinden mahrum kalırken, uluslararası topluma da acil çağrıda bulunuldu. Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi bekleyen hasta ve yaralıların kurtarılabilmesi için tıbbi becerisi bulunan bireylerin hastaneye yönelmesi istendi.

İsrail'in Tahliye Planları

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bulunan bölgelerde, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 Ekim'de hava saldırıları başlattı ve ardından kara operasyonuna geçti. Bu eylemlerin, "generallerin planı" olarak bilinen bir strateji kapsamında, Filistinlilerin kuzeyden tahliye edilmesini amaçladığı düşünülüyor.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, yaklaşık 42 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın. Yaralı sayısı ise 100 bin 833'e ulaştı. Enkaz altında daha birçok kişinin bulunduğu bildirilmektedir.

Sivil altyapıya yönelik saldırılar da büyük hasar veriyor. Hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınıyor, halkın güvenli sığınak bulması imkansız hale geliyor.

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