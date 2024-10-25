Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nden Kayıp Sağlık Çalışanları

Gazze'deki Sağlık Çalışanlarından Endişe Verici Haber

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonrası, hastane müdürü Husam Ebu Safiyye de dahil olmak üzere bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığını bildirdi.

Hastaneye Düzenlenen Saldırı ve Sonrası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlediği ve burada bulunan erkeklerin üzerinin soyulduğu, bazılarının alıkonulduğu, sağlık çalışanlarının ise bir odada toplandığı belirtildi. Hastane müdürü Ebu Safiyye ve diğer çalışanların ise hastane avlusunda toplanmış olduğu, iletişim kesildiği için akıbetlerine dair bilgi edinilemediği kaydedildi.

Uluslararası Kurumlara Çağrı

Sağlık Bakanlığı, uluslararası örgütlere, hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için acil önlemler alma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'nde çalışanlarla iletişimin kesildiğini belirtmişti. Gece saatlerinde hastaneye yapılan baskın sonucu, oksijen tankının hedef alındığı ve bu olayda çocukların hayatını kaybettiği de duyuruldu.