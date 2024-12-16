Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Önünde Tahliye Yapılamıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Kemal Advan Hastanesi önündeki durum giderek kötüleşiyor. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hastane kapısının önündeki ölü ve yaralıların tahliyesinin gerçekleştirilemediği bildiriliyor.

Beyt Lahiya'da bulunan hastanenin durumu "felaket" seviyesine ulaşmış durumda. İsrail saldırılarının sürdüğü bu kritik bölgede, hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri ve yaralılar ortada kalmış durumda.

Kaynaklar, İsrail'in bomba yüklü robotlar kullandığını ve hastane binasında büyük çapta hasar meydana geldiğini belirtiyor. Ayrıca, "Quadcopter" tipi dronların sürekli olarak hastane çevresinde dolandığı ifade ediliyor.

Hastanenin müdürü Husam Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını ve yakıt ile sağlık malzemelerinin girişini engellediğini vurguladı. Ebu Safiyye, bu sebepten ötürü bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük seviyeye indiğini belirtti.

İsrail askeri araçlarının hastaneye çok yaklaşarak top mermisiyle saldırı düzenlediği ve yoğun ateş açtığı kaydedilmiştir. Bu durum, bölgedeki hayatı olumsuz etkileyerek tahliyelerin yapılamamasına neden olmaktadır. Güvenlik güçleri, kimsenin bölgeden hareket etmesine izin vermiyor.