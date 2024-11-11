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Gazze'deki Kurtarma Çabaları Zayıflıyor: Enkaz Altında Hayat Kayıpları Artıyor

Gazze'de Sivil Savunma Müdürlüğü, yaralıların kurtarılamadığı için yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yardım girişimlerine engel olunuyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:11
Gazze'deki Kurtarma Çabaları Zayıflıyor: Enkaz Altında Hayat Kayıpları Artıyor

Gazze'de Sivil Savunma Uyarısı: Enkaz Altında Kurtarılamayanlar Ölüyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bombaladığı evlerin enkazı altında kalan vatandaşların kurtarılmadığı için hayatını kaybettiğini bildirdi.

Müdürlüğün sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. Basal, İsrail ordusunun sıkı kuşatma altında olan Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği bombardımanlara devam ettiğini kaydetti.

Basal ayrıca, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivil savunma hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve enkaz altındaki cesetlerin çıkartılmasının oldukça zorlaştığını ifade etti. Yaralı durumdaki Filistinlilerin de kurtarılamadığı için hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İsrail'in Saldırılarının Yasakladığı Yardım Girişimleri

6 Ekim itibarıyla Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları gerçekleştiren İsrail ordusu, saldırıların ardından kara harekâtına da başladı. Bu süreçte, bölgelere yardımların ulaşmasını engelleyerek açlık, susuzluk ve salgın hastalıkların etkisini artırıyor.

Israil ordusunun bu tutumunun, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumu daha da kötüleştirdiği ve yaşanan olayların bir soykırım niteliği taşıdığı iddia ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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