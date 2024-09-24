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Gazze'deki Medya Özgürlüğü İhlalleri: Filistinli Gazetecilere Yönelik Saldırılar

İsrail'in Gazze'ye saldırıları medya özgürlüğünü tehdit ediyor. Filistinli gazetecilerin karşılaştığı ihlaller artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:32
Gazze'deki Medya Özgürlüğü İhlalleri: Filistinli Gazetecilere Yönelik Saldırılar

İsrail Saldırıları ve Filistin Medyası

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 7 Ekim'den bu yana, Filistin'deki medya kuruluşlarını da etkisi altına aldı. Filistin Gazeteciler Sendikası, bu süreçte gazetecilere yönelik artan saldırıları kaydederek, uluslararası toplumun dikkatini bu hak ihlallerine çekmeye çalışıyor.

Hedefte Al Jazeera ve Diğer Medya Kuruluşları

Özellikle Al Jazeera televizyonu, işgal altındaki bölgelerde sık sık hedef alınıyor. Pazar günü, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Al Jazeera ofisini 45 gün süreyle kapattı. Bu durum, İsrail'in medya hedef alma politikalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte.

Akademisyen Görüşleri

Necah Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ferid Ebu Duhayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin medyaya yönelik yaklaşımını kınayarak, "Bu uygulamalar baskıcı tedbirler alan, insani değerleri hiçe sayan bir yönetimi yansıtmaktadır," dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurular

Filistin Gazeteciler Sendikası, gazetecilere yönelik saldırıları belgeleyerek, bu ihlallerin sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti. Sendika Başkanı Nasır Ebubekir, UCM'ye 10 Mayıs 2022'de Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü sonrası ve daha önce başvurduğunu belirtti. Ebubekir, gazetecilere karşı işlenen suçların soruşturulması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin Durumu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de, Gazze'ye yönelik saldırılarda Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için UCM'ye yeniden başvuruda bulundu. RSF'nin açıklamasına göre, 7 Ekim'den bu yana 100'den fazla gazeteci, bu saldırılar sonucunda hayatını kaybetti.

Gazetecilere Yönelik Gözaltılar

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Gazze'de 108 gazeteciyi gözaltına aldığını açıkladı. Gazze'deki Medya Ofisi de, öldürülen gazetecilerin sayısının 173'e, alıkonulanların ise 36'ya yükseldiğini bildirdi. Bu durum, Filistin'de medya özgürlüğü açısından kritik bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

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