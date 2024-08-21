Gazze'deki Mezarlıklar Dolu: Gözyaşları ve Haykırışlar

Gazze'deki Mezarlıklarda Boş Yer Kalmadı

Gazze Şeridi, İsrail'in 10 aydan uzun süredir devam eden saldırıları nedeniyle adeta bir felaket bölgesine dönüşmüş durumda. Bölgedeki can kaybı 40 bini aşarken, mezarlıklarda artık boş yer kalmadı ve defin işlemleri büyük zorluklarla gerçekleştiriliyor.

Defin İşlemlerinde Zorluklar

Suveyf Kabristanlığında görevli Saad Hasan Bereket, mezarlıkların dolduğuna dikkat çekerek, "Zorluk şu; mezar açacak yer kalmadı, ben mezar üstüne mezar yaptım. Burası bir iki değil, üç tabaka mezardan oluşuyor." diyerek gerçekten ürkütücü bir durumu ifade etti.

Sürekli Artan Can Kaybı

Bereket, 7 Ekim tarihinden sonra günde defnettiği cenaze sayısının 300’e kadar çıktığını söyleyerek, "İnsanların olduğu yerlerdeki kabristanlara girebiliyorum, ancak bombardımanlar durmaksızın sürüyor." dedi. Ayrıca, şehitler için toplu mezarların olmadığını ve müstakil mezar isteyenlerin 300 şekel ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Yerinden Edilenler ve Boş Mezarsızlık

Muhammed Abdullah, Nusayrat Mülteci Kampı’ndan gelen Filistinli bir diğer vatandaş, cenaze definlerinde zorluk yaşandığını dile getirerek, "Gazze'nin orta bölgesinde sadece 3 kabristan var, ancak bunlar da tamamen dolmuş durumda." ifadesini kullandı. Abdullah, mezar açmak istediklerinde, daha önce gömülen cesetlerle karşılaştıklarını ve böylelikle boş yer bulamadıklarını aktardı.

Yaşamak da Bir Mücadele

"Yeni kabir açacak yer yok, çünkü kabristanlara sığınmış yerinden edilmiş birçok insan var." diyen Abdullah, yaşadıkları çaresizliğe vurgu yaparak, "Yaşayan ölüler önceliklidir." şeklinde konuştu. Defin için gelen cenaze sayısının korkutucu boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'e ait saldırıların durmadan devam ettiğini ifade etti.

Son Durum

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın olmak üzere toplam 40 bin 223 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 981 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce hayat olduğu ve halkın barınmak için sığındığı sağlık tesislerinin hedef alındığı bilgisi geliyor.