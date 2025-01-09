Gazze'deki Nasır Hastanesi Yakıt Kriziyle Yüz Yüze: Hastalar Tehlikede

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Uyarı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasır Hastanesi'nin yakıtının tükenmekte olduğunu bildirerek, bu durumun hastalar ve yenidoğanlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yüzlerce Hasta Risk Altında

MSF, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki sağlık durumunu ele alan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Nasır Hastanesinde yakıtın bitmesi nedeniyle yenidoğanlar ve hastalar risk altında" ifadesine yer verildi.

Aynı zamanda, Nasır Hastanesi, Aksa Şehitleri Hastanesi ve Gazze-Avrupa Hastanesi'nin yakıt eksikliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu durum, hayatta kalmak için elektriğe bağımlı olan yüzlerce hastanın yaşamını tehdit etmekte.

Gazze'ye Yakıt Girişi Talebi

MSF, trajik sonuçlar doğurabilecek bu olay karşısında ciddi endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca, tüm taraflara, Gazze'ye yakıt girişinin kolaylaştırılması ve tıbbi tesislere güvenli şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "İnsanların hayatlarını tehlikeye atan İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin yok edilmesi derhal durdurulmalı" ifadeleri kullanıldı.