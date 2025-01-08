Gazze'deki Nasır Hastanesi Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Faaliyetlerini Durduruyor

Gazze'deki Nasır Hastanesi Yakıt Sorunu Yaşıyor

İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar altında kalan Gazze Şeridi'nde, güneyde bulunan Nasır Hastanesi'nin bazı bölümleri yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Hastanenin Açıklaması

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, yakıtın tükenmesi sonucu tüm jeneratörlerin durduğu, yalnızca küçük bir jeneratörün çalıştırılabildiği belirtildi. Yoğun bakım ve acil servis birimleri dışındaki tüm hizmetlerin askıya alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kalan yakıtın hastanedeki küçük jeneratörü sadece 3 saat çalıştırmaya yeteceği ifade edilirken, hastanenin kesintisiz hizmet verebilmesi için günlük 5 bin 500 litre yakıt gereksinimi olduğu kaydedildi.

Önemli Bir Sağlık Kuruluşu

Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde, özellikle Refah ve Han Yunus kentlerinde kritik bir sağlık merkezi olarak öne çıkıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 14'ü kısmen hizmet verebiliyor.

Bunun yanı sıra, bu hastanelerde de yeterli insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor.