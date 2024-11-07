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Gazze'deki Öğrenciler Sınır Kapılarının Açılmasını Talep Ediyor

Gazzeli üniversite öğrencileri, yurt dışındaki eğitimlerini tamamlamak için sınır kapılarının açılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:56
Gazze'deki Öğrenciler Sınır Kapılarının Açılmasını Talep Ediyor

Gazze'deki Üniversite Öğrencilerinin Sınır Kapıları Talepleri

Gazzeli üniversite öğrencileri, uluslararası eğitim bursu kazandıkları halde eğitimlerini sürdürebilmek için sınır kapılarının açılmasını talep ederek gösteri düzenledi.

Aksiyon Dolu Bir Gösteri

Öğrenciler, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplandı. Ellerinde "13 ay beklemek yeter" ve "Gazzeli uluslararası öğrencilerin geleceğini kurtarın" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, pasaportlarını da açıkça gösterdi.

Basın Açıklaması Yapıldı

Gösterinin ardından yaklaşık 1500 öğrenci, farklı akademik seviyeleri temsil ederek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve kapalı sınır kapıları nedeniyle bir yılı kaybettiklerini, şimdi ise yeni bir yılı daha kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirttiler.

Uluslararası Destek Çağrısı

Öğrenciler, uluslararası kuruluşlar ve eğitim kurumlarından destek talep ederek, bu sorunun çözümü için harekete geçmelerini istediler. Yeni eğitim yılının haftalar önce başladığına dikkat çeken öğrenciler, zamanın aleyhlerine işlediğini vurguladı.

Geleceklerinin Tehdidi

Gazze'deki herhangi bir sınır kapısı aracılığıyla yurt dışına çıkamazlarsa eğitim haklarının tamamen yok olacağını ifade eden öğrenciler, bu durumun sadece kendi akademik hayatlarını değil, aynı zamanda tüm bir neslin geleceğini tehdit ettiğini dile getirdiler.

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