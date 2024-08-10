Gazze'deki Okul Katliamı ve Uluslararası Toplumun Rolü

Gazze'deki Okul Katliamı Üzerine Açıklama

Filistin yönetimi, Gazze kenti Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırının arkasındaki nedenin uluslararası toplumun soykırımı durduramamış olması olduğunu belirtti.

Uluslararası Toplum ve Sorumluluklar

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma ve uluslararası güvenlik sağlama sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifade etti.

Açıklamada, İsrail işgalinin yasa dışı olduğu ve insanlıkla hiçbir bağlantısının olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiği ve suç ortaklığı yapan ülkelerin de cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Gazze'deki Saldırılar ve Tepkiler

İsrail'e sağlanan dokunulmazlıkların, işgal altındaki Filistin topraklarında daha fazla katliama yol açacağına dikkat çekildi. Uluslararası toplumdan, Gazze'deki saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrailli savaş suçluları hakkında tutuklama emri çıkarması gerektiği talep edildi.

Ayrıca, BMGK'dan aldığı kararların uygulanması ve İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlanması için acil toplantı çağrısı yapıldı.

Derec Mahallesi'ndeki Saldırı

Bugün sabah saatlerinde, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı sonucu parçalandığını ve yangında yandığını bildirdi. Sivil savunma ekipleri, ceset parçalarını toplamada zorluk yaşadı.