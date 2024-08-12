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Gazze'deki Okul Katliamından Hayatta Kalan Filistinli Kızın Dramı

İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında ailevi kayıplar yaşayan Meram el-Cuğburi, dünyaya savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:25
Gazze'deki Okul Katliamından Hayatta Kalan Filistinli Kızın Dramı

Gazze'deki Okul Katliamının Tanığı Meram el-Cuğburi

İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda birçok yakınını kaybeden Meram el-Cuğburi, yaşadığı dehşeti anlattı. "Kimsemiz kalmadı" diyerek savaşın sona ermesi için çağrıda bulundu.

Okulda Yaşanan Korkunç Anlar

Meram, saldırının sabah namazı sırasında gerçekleştiğini ve okuldaki tüm insanların güvende olduğunu belirtmişti. "Babam, ağabeyim ve amcam şehit oldu. Kuzenimin kolları ve bacakları koptu" diyerek yaşadığı trajediyi anlattı. El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırılan kuzeninin orada hayatını kaybettiğini ekledi.

İnsani Acılar ve Çağrı

Saldırı sonrasında okuldaki birçok uzuv parçalandı ve gövdelere ulaşılamadı. Sosyal medyada yayımlanan korkunç görüntüler, bölgedeki vahşeti gözler önüne serdi. Meram, “İnsanlar şehitleri çıkarmaya çalışıyordu” diyerek yaşanan kaosu anlattı.

Geleceğe Dair Umutlar ve Zorluklar

Yaşadığı boşluğu dile getiren Meram, "Okulda Kur'an-ı Kerim ezber yarışması için para vaat etmişti. Şimdi babam yok" diyerek derin bir üzüntü içindeydi.

Meram, 10 yaşındaki kuzeninin yüzünün tanınmaz hale geldiğini ve kardeşinin bacaklarının kopmasını göz ardı edemediğini belirtti. Arap ülkelerine “Bize yardım göndereceklerini söylüyorlar ama biz onların yardımını istemiyoruz. Bu savaşı durdursunlar yeter" diyerek sitem etti.

"Yeter artık bu savaşı durdurun" diyerek tüm dünyanın dikkatini savaşın sona ermesi gerektiğine çekti.

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