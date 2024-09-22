DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

Gazze'deki Okul Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de bir okula saldırdı, 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda siviller hedef alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:38
Gazze'deki Okul Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Daha Fazla Kan Doğuran Saldırısı

Gazze'nin batısında bulunan Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'na yapılan İsrail ordusu saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane kaynakları, saldırının ardından ölü sayısının bu şekilde yükseldiğini açıkladı.

Siviller Hedef Alınıyor

Yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlenen hava saldırısının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerindeki operasyonlarının bir parçası olduğu vurgulanıyor. 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından başlatılan saldırılar karşısında sivil altyapının hedef alındığı belirtiliyor.

Toplam Kaybın Boyutu

İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren yaşanan çatışmalarda 1200 İsrailli vatandaşın öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı dönemde, Gazze'de en az 41 bin 391 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 95 bin 760 kişi yaralandı. Özellikle çocukların ve kadınların büyük bir kısmının bu savaşta mağdur olduğu ifade ediliyor.

İnsani Durum ve Sivil Kaybı

Enkaz altında çok sayıda cesedin olduğu tahmin edilirken, sağlık tesisleri ve eğitim kurumlarına yönelik saldırıların artışı, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. İnsani müsaadeler çerçevesinde, 24 Kasım 2023'te yapılan anlaşmalarla toplamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı, fakat binlerce Filistinli hala alıkonmuş durumda.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Durum

İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları da devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 716 Filistinli yaşamını yitirdi.

Devam eden çatışmalar, uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışırken, sivil halkın acı çekmesine yol açmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği...

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
6
Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor
7
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü