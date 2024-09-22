Gazze'deki Okul Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Daha Fazla Kan Doğuran Saldırısı

Gazze'nin batısında bulunan Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'na yapılan İsrail ordusu saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane kaynakları, saldırının ardından ölü sayısının bu şekilde yükseldiğini açıkladı.

Siviller Hedef Alınıyor

Yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlenen hava saldırısının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerindeki operasyonlarının bir parçası olduğu vurgulanıyor. 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından başlatılan saldırılar karşısında sivil altyapının hedef alındığı belirtiliyor.

Toplam Kaybın Boyutu

İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren yaşanan çatışmalarda 1200 İsrailli vatandaşın öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı dönemde, Gazze'de en az 41 bin 391 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 95 bin 760 kişi yaralandı. Özellikle çocukların ve kadınların büyük bir kısmının bu savaşta mağdur olduğu ifade ediliyor.

İnsani Durum ve Sivil Kaybı

Enkaz altında çok sayıda cesedin olduğu tahmin edilirken, sağlık tesisleri ve eğitim kurumlarına yönelik saldırıların artışı, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. İnsani müsaadeler çerçevesinde, 24 Kasım 2023'te yapılan anlaşmalarla toplamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı, fakat binlerce Filistinli hala alıkonmuş durumda.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Durum

İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları da devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 716 Filistinli yaşamını yitirdi.

Devam eden çatışmalar, uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışırken, sivil halkın acı çekmesine yol açmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda okulda hasar oluştu.