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Gazze'deki Okul Saldırısı: Cesetler Plastik Poşetlere Konuldu

Gazze'de Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırıda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, cenazeler poşetlenerek toplandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:54
Gazze'deki Okul Saldırısı: Cesetler Plastik Poşetlere Konuldu

Gazze'de Okul Saldırısı Şok Edici Sonuçlar Doğurdu

İsrail ordusu, 10 Ağustos sabahı Gazze'nin Derec Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na bir hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında ikisi çocuk olmak üzere en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Saldırı Anı ve Sonrası

Görgü tanıkları, saldırının sabah namazı için okulun avlusunda toplanmış Filistinlilerin üzerine yapıldığını aktardı. Olay yerinde bulunan gazeteciler, yaşanan dehşeti kelimelerle ifade etmekte zorluk çekerken, sağlık ve sivil savunma ekipleri ise etrafa dağılmış ve yanmış ceset parçalarıyla karşılaştılar.

Sosyal Medyadaki Tepkiler

Sosyal medya platformlarında, saldırının ardından yükselen alevler ve Filistinlilerin çığlıkları yankı buldu. Ayrıca, bütünlüğünü yitiren cenazelerin plastik poşetlere konularak toplandığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Bu görüntüler, Filistin halkının maruz kaldığı şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Ateşkes Çağrılarının Ardından Gelen Saldırı

İsrail'in bu saldırısı, ABD, Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerden gelen, "Gazze Şeridi'nde hemen ateşkes sağlanmalı" çağrılarının hemen ardından gerçekleşti. Bu durum, bölgedeki çatışmaların ne denli karmaşık ve derin bir hal almış olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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