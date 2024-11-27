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Gazze'deki Okul Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda can kaybı 12'ye ulaştı, yaralılara yardım devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:35
Gazze'deki Okul Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

İsrail Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda, ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Ed-Derec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nda gerçekleşti.

Daha önce yapılan açıklamalarda, bu sabahki saldırıda 3'ü çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti. Ancak, can kaybı sayısının artışı, durumu daha da vahim hale getirdi.

Önceki Saldırılar Unutulmadı

Tabiin Okulu, daha önce de İsrail'in katliamına sahne olmuştu. 10 Ağustos 2023 tarihinde, İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan okulda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu tür saldırılar, yerinden edilmiş Filistinlilerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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