Gazze'deki Ölüm Sayısı 40 Bine Ulaştı: BM Açıklamada Bulundu

BM'den Korkutucu Rakam

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini resmen doğrulamıştır.

Farhan Haq'ın Açıklamaları

B.M. Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında, Türk'ün bu durumun "akıl almaz" olduğunu belirttiğini ve ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.

Haq, son on ayda Gazze'de ortalama 130 kişinin günde yaşamını yitirdiğini ve bu sayının bir tahmin olduğunu, halen kayıp olan ve enkaz altında kalmış birçok insanın bulunduğu bilgisini paylaştı. Bu durumun, ateşkes ihtiyacını ve insani yardımın sağlanmasının önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirtti.

İsrail ve Hamas Arasındaki Çatışmalar

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından yapılan saldırı ile başlayan süreç, o günden bu yana devam ediyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, kutsal değerlere yönelik yapılan ihlaller nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini beyan etti.

İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre, bu çatışmalarda 1200 İsrailli yaşamını yitirmiş, 5 bin 132 kişi ise yaralanmıştır. Gazze Şeridi'nde ise, en az 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın olmak üzere toplamda 40 bin 5 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

İnsani Ara ve Sonrası

24 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen "insani ara" sürecinde karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştır. Ancak İsrail, binlerce Filistinli'yi alıkoymaya devam etmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de, 7 Ekim'den itibaren İsrail askerleri ile sivil Filistinliler arasındaki çatışmalarda 629 Filistinli yaşamını yitirmiştir.