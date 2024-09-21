DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.151.495,5 0,05%

Gazze'deki Sağlık Çalışanlarının Kayıpları 990'ı Aştı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 990'ı geçti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:54
Gazze'deki Sağlık Çalışanlarının Kayıpları 990'ı Aştı

Gazze'de Sağlık Çalışanlarının Kayıpları

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'deki sağlık personeli kaybının 990'ı geçtiğini açıkladı.

Son Durum ve Veriler

Ebu Ramazan, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 351 gündür süren saldırıların sağlık alanındaki etkilerine dair güncel verileri paylaştı. Elde edilen bilgilere göre, aralarında uzman doktorlar, hemşireler, ilk yardım çalışanları ve sağlık yöneticileri de bulunmaktadır.

Refah Kentindeki Saldırı

Son olarak, İsrail güçlerinin Refah kentindeki Sağlık Bakanlığı depolarına düzenlediği saldırıda 5 çalışanın hayatını kaybettiği belirtildi. Ebu Ramazan, bu saldırıyı kınayarak, işgal güçlerinin uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bakan, uluslararası topluma ve sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlara seslenerek, Gazze'ye yönelik saldırılara son verilmesi ve sınır kapılarının açılarak hastaların tedavi olabilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in 300'den fazla sağlık çalışanını alıkoyduğunu ve 130 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Saldırılar sonucunda kayıplar artmaya devam etmekte, sağlık hizmetlerinin sunumu ise ciddi şekilde etkilenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: 43 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
İsrail'de Gazze İçin Protestolar: Esir Takası ve Erken Seçim Talepleri
3
Gündem Özeti: 22 Eylül 2024 Aktivite ve Etkinlikler
4
Almanya'da 10 Yaşındaki Çocuğun Gözaltına Alınması Tepki Topladı
5
İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Güvenlik Nedeniyle Durdurdu
6
Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Normalleşme Anlaşmasına Eleştiri
7
Jose Carreras İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik