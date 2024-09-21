Gazze'deki Sağlık Çalışanlarının Kayıpları 990'ı Aştı

Gazze'de Sağlık Çalışanlarının Kayıpları

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'deki sağlık personeli kaybının 990'ı geçtiğini açıkladı.

Son Durum ve Veriler

Ebu Ramazan, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 351 gündür süren saldırıların sağlık alanındaki etkilerine dair güncel verileri paylaştı. Elde edilen bilgilere göre, aralarında uzman doktorlar, hemşireler, ilk yardım çalışanları ve sağlık yöneticileri de bulunmaktadır.

Refah Kentindeki Saldırı

Son olarak, İsrail güçlerinin Refah kentindeki Sağlık Bakanlığı depolarına düzenlediği saldırıda 5 çalışanın hayatını kaybettiği belirtildi. Ebu Ramazan, bu saldırıyı kınayarak, işgal güçlerinin uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bakan, uluslararası topluma ve sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlara seslenerek, Gazze'ye yönelik saldırılara son verilmesi ve sınır kapılarının açılarak hastaların tedavi olabilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in 300'den fazla sağlık çalışanını alıkoyduğunu ve 130 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Saldırılar sonucunda kayıplar artmaya devam etmekte, sağlık hizmetlerinin sunumu ise ciddi şekilde etkilenmektedir.