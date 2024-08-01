Gazze'deki Sağlık Krizi: Yatak Kapasitesi Yetersiz

Gazze'nin Sağlık Sorunları Derinleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'deki hastanelerin acil durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Harris, 36 hastaneden sadece 16'sının kısmen hizmet verdiğini ve 2 milyondan fazla insana yalnızca 1400 yatak düşmekte olduğunu belirtti.

Arttan Çocuk Felci Riski

Harris, 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürülen saldırılar sonucunda Gazze'deki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini vurgulayarak, "Refah'ta son 7 haftadır hastane yok, o bölgede hâlâ 20 bin insan var" dedi. Ayrıca, UNICEF'in yaptığı testler sonucunda çocuk felci vakalarının ortaya çıkmasının Gazze için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Sağlık Sorunları ve İnsani Kriz

Harris, hastanelerin çoğunun temel sağlık hizmetlerini veremediğini belirterek, "Gazze'de 34 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu. Çocuk felcinin yaygınlaşmasını önlemek için aşılama çalışmalarının önemine dikkat çekti ve "Gazze'deki sağlık durumunu iyileştirmek için daha fazla önlem almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yardım Malzemelerine Erişim Sorunları

Dünya Sağlık Örgütü, Görevlerinin zorluklarının yanı sıra mevcut sağlık malzemelerinin Gazze'ye ulaşma konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda sağlık malzemeleri beklediği ve yolların tehlikeli hale geldiği ifade edildi.

Güvenlik Sorunları ve Saldırılar

Harris, "7 Ekim'den bu yana sağlık merkezlerine 496 saldırı gerçekleştirildi" diyerek, sağlık çalışanlarının hedef alındığını belirtti. Yaralılar arasında sağlıkpersoneli yoğun olarak yer almakta ve yaşam mücadelesi vermektedirler.