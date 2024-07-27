Gazze'deki Sağlık Merkezleri Krizi: Saldırılar Pek Çok Tesisi Hizmet Dışı Bıraktı

Gazze'de Sağlık Sektörü Çökerken

Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin durumu alarm veriyor. Yerel Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentinde İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olarak belirlediği bölgelerdeki önceden işleyen sağlık merkezlerinin saldırılar neticesinde kapandığını duyurdu.

Yerinden Edilen İnsanlaryla İlgili Riskler

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucunda Filistinlilerin yaşadığı bazı bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı vurgulandı. Han Yunus'taki sağlık merkezinin çoğunun hizmet veremediği belirtilirken, Acil ihtiyaca rağmen Avrupa Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi.

Hijyen ve Sağlık Krizi Tehlikesi

Yerinden edilen kişilerin yaşadığı koşulların, yüksek risk taşıdığı belirtiliyor. Su kıtlığı ve sanitasyon sorunları, çocuk felci ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılması için uygun bir ortam oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı, bu durumu tedbire alarak, uluslararası kuruluşlardan acil müdahale talep etti.

Son Veriler ve Ölüm Oranları

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamalarına göre, yerinden edilmiş kitleler arasında, şu an 1 milyon 700 binden fazla insan çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakaladı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) geçtiğimiz ay, Avrupa Hastanesi'nin tahliye emirleri dolayısıyla kapandığını doğruladı.

İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü operasyonlar doğrultusunda, toplamda 39 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i kadın olarak kayıtlara geçti. Saldırılarda 90 bin 589 kişi de yaralandı.