Gazze'deki Saldırıda Ailelerini Kaybeden Kız Kardeşlerin Dehşet Verici Hikayesi

İsrail Saldırısında Ailelerini Kaybeden Kız Kardeşler

Dima (12) ve Rima Akil (15) kardeşler, 12 Temmuz'da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği füze saldırısında altı aile üyesini kaybetmenin acısını yaşıyor.

“O gece füzenin sesini duydum” Dima, saldırı sırasında "Namaz kılmak için abdest aldığım sırada gelmekte olan bir füzenin sesini duydum. Saniyeler içinde kendimi enkazın altında buldum." diyerek o korkunç anı anlattı. Enkaz altında, hareket edemediğini ve yardım istemek için bağıracak gücü bile bulamadığını ifade etti.

“Her yer moloz haline gelmişti” Dima, "Enkazdan çıkmak için başımın üzerindeki molozları temizleyerek birkaç nefes almaya çalıştım. Her yer moloz haline gelmişti, çok korkunçtu" dedi.

Her ikisi de ciddi yanık ve kırıklarla hastaneye kaldırılmalarının ardından tedavi sürecinin devam ettiğini belirten kardeşler, yaşanan zor süreçte sağlık altyapısının çökmesi nedeniyle ilaç ve malzeme bulmakta zorluk çektiklerini söylediler.

Yanık Tedavisi İçin Yetersiz Koşullar

Dima, "Bedenimdeki yanıklar nedeniyle anne ve babamı tanımakta güçlük çekiyorum. Yüzlerindeki yanıklar korkunç bir şekildeydi" ifadesini kullandı. Kız kardeşlerden Rima da, "En zor anım annemin yanıklar içinde görüldüğü andı. O anı asla unutamayacağım" dedi.

Geçmişe Dönüş Hayali

Gelecek hayallerinin sadece güvenli ve huzurlu bir yaşam olduğunu ifade eden Dima ve Rima, tedavi için yurtdışına çıkmak istediklerini bildirdiler. "İstediğimiz, oyun oynamak, ders çalışmak ve parka gitmek" şeklinde dile getirdikleri hayalleri, bu zor günlerde onlara umut veriyor.