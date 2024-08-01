Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'deki Saldırılara Protesto: Filistin İnisiyatifi Eylem Düzenledi

Filistin İnisiyatifi, Gazze'de yaşananları protesto etmek amacıyla Fatih'te toplandı ve İsrail'in saldırılarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:33
Gazze'deki Saldırılara Protesto: Filistin İnisiyatifi Eylem Düzenledi

Filistin İnisiyatifi'nden Gazze İçin Ses Yükseldi

Filistin İnisiyatifi, Gazze'deki 300 günlük katliamlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde bir protesto eylemi düzenledi. Eylem, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşti.

Protesto Detayları ve Katılımcılar

Etkinliğe katılan grup, "Özgür Filistin" ve "Boykotu unutma, zulme ortak olma" yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

Ümit Sönmez'in Açıklamaları

Filistin İnisiyatifi Başkanı Ümit Sönmez, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 480'e ulaştığını, bunlar arasında 16 bin çocuğun ve 10 bin kadının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 10 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Sağlık Durumu ve Altyapıya Verilen Zarar

Sönmez, İsrail saldırıları sonucunda 91 binden fazla insanın yaralandığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 16'sının kısmi hizmet verebildiğini hatırlattı. Nitekim, bu sağlık tesisleri, İsrail tarafından 300 günde 496 kez hedef alınmış durumda.

Bombalar ve Altyapı Tahribatı

Gazze'de konutların büyük bir kısmının harabe durumuna geldiğini duyuran Sönmez, 400 bine yakın konutun bulunduğunu, bunlardan en az 150 bininin tamamen yok olduğunu ve kalanların da hasar aldığını bildirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Çağrılar

Sönmez, "Uluslararası kurum ve kuruluşları daha etkin çalışmaya zorlayın" diyerek dünya üzerindeki yetkili devletlere çağrıda bulundu. "Her geçen gün pişmanlığımız ve utancımız daha da artacak" sözleriyle sonlandıran Sönmez, durumu bir an önce değiştirmek için acil adımlar atılmasını talep etti.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Gazze'de görev yapan 165 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Sönmez, bu sayının, dünyada 3 yılda yaşanan gazeteci ölümlerinden daha fazla olduğunu belirtti.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto...

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı