Gazze'deki Saldırılara Protesto: Filistin İnisiyatifi Eylem Düzenledi

Filistin İnisiyatifi'nden Gazze İçin Ses Yükseldi

Filistin İnisiyatifi, Gazze'deki 300 günlük katliamlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde bir protesto eylemi düzenledi. Eylem, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşti.

Protesto Detayları ve Katılımcılar

Etkinliğe katılan grup, "Özgür Filistin" ve "Boykotu unutma, zulme ortak olma" yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

Ümit Sönmez'in Açıklamaları

Filistin İnisiyatifi Başkanı Ümit Sönmez, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 480'e ulaştığını, bunlar arasında 16 bin çocuğun ve 10 bin kadının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 10 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Sağlık Durumu ve Altyapıya Verilen Zarar

Sönmez, İsrail saldırıları sonucunda 91 binden fazla insanın yaralandığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 16'sının kısmi hizmet verebildiğini hatırlattı. Nitekim, bu sağlık tesisleri, İsrail tarafından 300 günde 496 kez hedef alınmış durumda.

Bombalar ve Altyapı Tahribatı

Gazze'de konutların büyük bir kısmının harabe durumuna geldiğini duyuran Sönmez, 400 bine yakın konutun bulunduğunu, bunlardan en az 150 bininin tamamen yok olduğunu ve kalanların da hasar aldığını bildirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Çağrılar

Sönmez, "Uluslararası kurum ve kuruluşları daha etkin çalışmaya zorlayın" diyerek dünya üzerindeki yetkili devletlere çağrıda bulundu. "Her geçen gün pişmanlığımız ve utancımız daha da artacak" sözleriyle sonlandıran Sönmez, durumu bir an önce değiştirmek için acil adımlar atılmasını talep etti.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Gazze'de görev yapan 165 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Sönmez, bu sayının, dünyada 3 yılda yaşanan gazeteci ölümlerinden daha fazla olduğunu belirtti.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti. Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.