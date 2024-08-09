Gazze'deki Saldırılarda 205 BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

Gazze'de Eğitim Kurumları ve Hastaneler Hedef Alınıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları altında, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 205 kişi hayatını kaybetti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, devam eden saldırıların sivil can kayıplarına, zorla yerinden edilmelere ve altyapının ciddi şekilde zarar görmesine yol açtığı belirtildi.

Yerinden Edilme Durumu Kritik

Açıklamada, Gazze'deki her 10 kişiden 9'unun yerinden edildiğine dikkat çekildi. Bazı bireylerin, birden fazla hatta 10 kez yerlerinden edildiği aktarılmıştır.

Sağlık Sistemi Kriz İçinde

Gazze'de 90 hastane ve sağlık merkezinin faaliyette bulunamadığı yönündeki açıklamalar, sağlık sisteminin büyük bir tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi. UNRWA'ya ait 10 sağlık ocağı ile 100 mobil tıbbi nokta ise hala hizmet vermeye devam ediyor.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 39,699 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 16,314'ü çocuk, 10,980'i kadındır. Ayrıca 91,722 kişi yaralandı. Enkaz altında daha binlerce kişinin bulunabileceği bildirilirken, halkın sığındığı yerlerin hedef alınmasıyla sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu kaydedildi.