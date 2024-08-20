Gazze'deki Saldırılarda 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Hükümeti: 25 Filistinli Öldü

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, saldırıların hedefleri arasında yer alan bir okul, pazar yeri ve cep telefonu şarj noktası olduğu ifade edildi.

Ölü Sayısı ve Saldırıların Detayları

Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'na yapılan bombardımanda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Deyr el-Balah'taki pazar yerinde 9 ve Han Yunus'taki şarj noktasında 4 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Baskı Yapma Çağrısı

Açıklamada, saldırıların "sivilleri kasıtlı olarak hedef alma" politikasının bir parçası olduğu ve bunun bir soykırım suçu olarak değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca, "Devam eden katliamlardan İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilerek, uluslararası topluma İsrail'e baskı yapılması için çağrı yapıldı.

Son Durum

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 40,173 Filistinli yaşamını yitirirken, 92,857 kişi de yaralandı. Halen enkaz altında birçok kişinin bulunduğu bildiriliyor.

Hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapının hedef alınması, durumun daha da kötüleşmesine neden olurken, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.