Gazze'deki Saldırılarda 274 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler'den Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Temmuz 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 21 okula yönelik saldırılarda 274 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNRWA'nın Raporu

BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), söz konusu okullara yönelik saldırıların son on ayda artış gösterdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Gazze'deki eğitim kurumlarının yarısından fazlasının bu süreçte doğrudan saldırıya uğradığı belirtildi.

Ateşkes İhtiyacı

Açıklamada ayrıca, bölgede acil bir ateşkese duyulan ihtiyaç üzerine özel olarak duruldu. Gerginliklerin devam etmesi halinde daha fazla insan kaybı olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 39,929 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu rakam dahilinde 16,314'ü çocuk ve 10,980'i kadın olmak üzere ciddi bir insani kriz yaşandığı bildirilmektedir.