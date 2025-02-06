Gazze'deki Saldırılarda 31 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Saldırıların Sonrasında Acı Bilanço Devam Ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 47,583'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte, 28'i enkaz altından çıkarılan 31 kişinin naaşı hastanelere nakledildi.

Ateşkese Rağmen Kayıplar Artıyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 17. gününde gerçekleştirilen açıklamaya göre, son 24 saat içinde hastanelere ulaşan cenazelerin yanı sıra 4 yaralının da tedavi altına alındığı belirtildi. İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı endişe verici bir şekilde artmaya devam ediyor.

Saldırılardan Etkilenenler

7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda yaralananların sayısı ise 111,633 olarak kaydedildi. Gazze halkı, bu acımasız çatışmaların yollarını arıyor.