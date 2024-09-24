DOLAR
34,12 0,03%
EURO
38,13 -0,45%
ALTIN
2.915,15 -1,09%
BITCOIN
2.173.128,39 -0,47%

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 13'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:35
Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 13'e Yükseldi

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine gerçekleştirdiği iki ayrı hava saldırısında toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma'dan Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, düzenlenen saldırılarla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'da bir grup Filistinlinin hedef alındığını, burada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresinde bulunan Ehli Klüp bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda ise 11 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok yaralı olduğu kaydedildi.

Siviller Hedef Alınıyor

Sivil Savunma Müdürlüğü, gün boyunca gerçekleştirilen saldırıların özellikle Nusayrat Mülteci Kampı çevresine yoğunlaştığını ve ordunun, sivil yerleşim alanlarını hedef alarak büyük bir yıkıma sebep olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Uygulaması Başlatıldı
3
Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
4
Hollanda ile Türkiye'nin Dostluğu, Ankara'nın En Eski Tablosu ile Kutlandı
5
Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ABD Ziyareti Öncesi Açıklamalar

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı