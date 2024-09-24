Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 13'e Yükseldi

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine gerçekleştirdiği iki ayrı hava saldırısında toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma'dan Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, düzenlenen saldırılarla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'da bir grup Filistinlinin hedef alındığını, burada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresinde bulunan Ehli Klüp bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda ise 11 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok yaralı olduğu kaydedildi.

Siviller Hedef Alınıyor

Sivil Savunma Müdürlüğü, gün boyunca gerçekleştirilen saldırıların özellikle Nusayrat Mülteci Kampı çevresine yoğunlaştığını ve ordunun, sivil yerleşim alanlarını hedef alarak büyük bir yıkıma sebep olduğunu ifade etti.