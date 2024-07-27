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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 39 Bin 258

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 295 günde can kaybı 39 bin 258'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 90 bin 589.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:34
Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 39 Bin 258

Gazze'deki Saldırılar Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarında Gazze Şeridi’nde can kaybını artırmaya devam ediyor. Son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen hava saldırılarında, 83 Filistinli yaşamını yitirdi ve 186 kişi yaralandı.

Resmi Rakamlar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son günlerdeki saldırıların ardından ölü sayısının 39 bin 258’e, toplam yaralı sayısının ise 90 bin 589’a yükseldiğini açıkladı.

Engellenen Yardımlar

Açıklamada, hâlâ enkazların altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunmasına rağmen, İsrail engelleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı belirtildi.

Bu durum, Gazze'deki insani kriz ve acil durumların artmasına neden olmaktadır.

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