Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 45 Bin 317'ye Ulaştı

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları gün geçtikçe can almaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 kişi artarak, toplamda 45 bin 317'ye yükseldi.

Son Saldırılarda Yaşananlar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde gerçekleştirilen beş ayrı saldırının sonuçları paylaşıldı. Bu saldırılar sonucunda 86 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artması, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında hâlâ daha fazla ceset olduğuna dair bilgileri bildirmesiyle kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada belirtilen önemli bir nokta ise, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığıdır.

Son veriler ışığında, Gazze'deki yaralı sayısının ise 107 bin 713 olduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki insani krizin giderek derinleştiğini göstermekte.