Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 45 Bin 514'e Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ederken, son 24 saat içinde 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte can kaybı sayısı 45 bin 514'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bu konuda bir açıklama yaparak, saldırıların 450 gündür sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, son 24 saat içinde gerçekleştirilen "3 katliamda" 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, ölü sayısının 45 bin 514 olduğu ve yaralı sayısının 108 bin 189'a ulaştığı kaydedildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.