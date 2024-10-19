Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Durum Kötüleşiyor

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölümler arasında çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Saldırılar ve İnsan Kaynakları

Açıklamalara göre, saldırılarda yüzlerce kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri, bombalar altında kalan yaralıların yardım çağrılarını almalarına rağmen, ordu tarafından engellemeler nedeniyle müdahale edemediklerini ifade etti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Mahmud Basal, Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü olarak yaptığı değerlendirmede, İsrail güçlerinin yardım girişlerini engellemesi sebebiyle sivillerin zor koşullar altında yaşadığını belirtti. Binlerce kişinin açlık ve yokluk içinde uyumak zorunda kaldığını vurguladı.

Bombalamaların Etkileri

Basal, sürekli bombardımanın etkisiyle Cibaliya Mülteci Kampı'nda cesetlerin sokaklara yayıldığını bildirdi. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki iletişim ve interneti kesmesinin, acil durumlarda müdahale etme kapasitesini azalttığını dile getirdi.