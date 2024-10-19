Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Durum Kötüleşiyor
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölümler arasında çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.
Saldırılar ve İnsan Kaynakları
Açıklamalara göre, saldırılarda yüzlerce kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri, bombalar altında kalan yaralıların yardım çağrılarını almalarına rağmen, ordu tarafından engellemeler nedeniyle müdahale edemediklerini ifade etti.
İnsani Kriz Derinleşiyor
Mahmud Basal, Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü olarak yaptığı değerlendirmede, İsrail güçlerinin yardım girişlerini engellemesi sebebiyle sivillerin zor koşullar altında yaşadığını belirtti. Binlerce kişinin açlık ve yokluk içinde uyumak zorunda kaldığını vurguladı.
Bombalamaların Etkileri
Basal, sürekli bombardımanın etkisiyle Cibaliya Mülteci Kampı'nda cesetlerin sokaklara yayıldığını bildirdi. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki iletişim ve interneti kesmesinin, acil durumlarda müdahale etme kapasitesini azalttığını dile getirdi.