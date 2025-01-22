Gazze'deki Saldırılarda Filistinlilerin Ölüm Sayısı 47 Bin 161'e Ulaştı

Filistinlilerin Ölüm Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 aydır devam eden saldırılar, 47 bin 161 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son 24 saatte, enkaz altından çıkarılan 53 kişinin cesedi dahil olmak üzere toplam 54 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere ulaştırıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu kişilerden 53'ü enkaz altından çıkartılmışken, 1 kişi ise daha önceki saldırılarda aldığı yaralar sonucunda yaşamını yitirdi.

Son Durum

Son 24 saatte yalnızca yaralı olarak hastanelere ulaşanların sayısı 19 olarak belirlendi. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına devam etmekte ve hala daha cansız bedenlerin bulunduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, bir önceki gün hastanelere ulaşan 72 kişinin cansız bedeninin, 68'inin enkaz altından çıkarıldığı bilgisi verilmişti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının yapıldığını duyurdu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12:15'te yürürlüğe girdiği bildirildi. İlk 42 günde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ilk aşama kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bıraktı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden 90 Filistinli de serbest bırakıldı.