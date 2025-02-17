Gazze'deki Saldırılarda Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 48 Bin 284'e Ulaştı

Son saldırılarda 4 Filistinli daha hayatını kaybetti; Gazze'deki can kaybı sayısı 48,284'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:42
Gazze'deki Saldırılarda Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 48 Bin 284'e Ulaştı

Gazze'deki Can Kayıpları Artmaya Devam Ediyor

Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar, maalesef ağır sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli daha hayatını kaybederken, 9 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Son Gelişmeler

Ateşkesin 28. gününde, 16 ay süren saldırıların ardından Gazze'deki sağlık durumu alarm veriyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son günlerde yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin önemli veriler paylaştı. Son 24 saatte hastanelere getirilen 13 kişinin cenazesi ile birlikte 16 yaralının da tedavi edilebilmesi için hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açıklamalara göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı toplamda 48,284 kişiye ulaştı. Ayrıca, yaralı sayısının ise 111,709 olduğu kaydedildi.

Enkaz Altındaki Kayıplar

Yetkililer, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında çok sayıda cenaze bulunduğunu, ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığını ifade etti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu belirtmişti.

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