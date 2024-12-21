Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 422'ye Ulaşıyor

İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 422 Filistinli yaşamını yitirdi, 1738 kişi yaralandı.

Son 24 Saatte Hayatını Kaybedenler

Açıklamada, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 45,227 olarak bildirildi ve yaralı sayısı 107,573 olarak kaydedildi.

Durumun Ciddiyeti

Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ve bu durumun sivil altyapıyı ciddi şekilde tahrip ettiği ifade ediliyor.