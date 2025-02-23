Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 48 Bin 339'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 48 bin 339'a yükseldi. Son 24 saatte 10 Filistinli cenazesi hastanelere ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:26
Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 48 Bin 339'a Ulaştı

Gazze'de Ölü Sayısı Tırmanıyor

İsrail'in 471 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonrasında ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 10 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere götürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak 2023'te varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili son durumu paylaştı. Mevcut verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 48 bin 339'a yükselirken, yaralananların sayısı ise 111 bin 753 olarak kaydedildi.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor. Munir el-Burş, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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