Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 49,747'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 49,747'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:56
Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 49,747'ye Ulaştı

Gazze Şeridi'nde Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 49,747'ye ulaştı. Son 24 saat içinde 128 kişi, İsrail'in yeni saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Son Durum Raporu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren süregelen saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Son 24 saatte hastanelere ulaştırılan ölü sayısı 130 olarak kaydedildi. Bu, 128 kişinin direkt saldırılarda hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin enkaz altından çıkarılmasıyla gerçekleşti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelere getirilen 130 cansız bedenin yanı sıra 263 yaralının da tedavi altına alındığını duyurdu. İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda, 49,747 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 113,213'e yükseldi.

Ateşkesin İhlali

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürmesiyle tepki toplamaya devam ediyor. Bu durum, uluslararası toplumda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

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