Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail uçaklarının, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılar büyük bir yankı uyandırdı. Saldırılar sonucunda ölü sayısı 50'ye ulaştı, bunların arasında 5 sağlık çalışanı da yer alıyor.

Saldırıların Ardındaki Nedenler

Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bu olaylar, bölgede yaşayan sivillerin ve sağlık personelinin de hayatını tehlikeye atıyor. Saldırılar, insani kriz endişelerini artırmakta ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmaktadır.