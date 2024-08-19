Gazze'deki Saldırılarda Sağlık Çalışanları ve Yardım Görevlileri Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Saldırılar Sonucu Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 289 insani yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler'den Üst Düzey Açıklama

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dünya genelinde kutlanan İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Lazzarini, Gazze'de mevcut tüm savaş kurallarının ihlal edildiğine ve bu durumu yaratanların hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Medyaya Yönelik Tehditler

Yaptığı açıklamada 160'tan fazla gazeteci ve medya çalışanının da hayatını kaybettiğini anımsatan Lazzarini, bu kayıpların büyük bir kısmının görev başındayken yaşandığını belirtti.

Genel Tabloda Ciddi Kaybı Gözler Önüne Serdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 40 bin 99 Filistinli hayatını kaybetti.