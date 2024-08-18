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Gazze'deki Saldırılarda Sivil Savunma Personeli Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 82 sivil savunma personeli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 720.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:21
Gazze'deki Saldırılarda Sivil Savunma Personeli Kaybı

Gazze'deki Savaşın Kayıpları

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda Sivil Savunma Teşkilatına mensup 82 personel yaşamını yitirdi, 720 personel ise yaralandı.

Sivil Savunma Teşkilatı'ndan Açıklama

Sivil Savunma Teşkilatı, yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki tüm sivil savunma binalarının büyük bir kısmı tahrip oldu. Ayrıca, Sivil Savunma araçları da saldırılara maruz kaldı" ifadelerine yer verdi.

İnsani Müdahalelere Engel Olunuyor

Açıklamada, "İsrail ordusunun insani müdahale çabalarımızı engelleyerek ve mürettebatımızı hedef alarak Filistinlilerin yaşadığı acıları daha da derinleştirmeyi amaçladığı" belirtildi.
Sivil savunma ekipleri, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 35 bin kişinin cenazesini enkaz altından çıkardı, ancak şu an itibarıyla 10 bin ceset hala enkaz altında bulunuyor.

Yetersiz Kaynaklar ve Hedef Alınan Ekipler

Sivil Savunma teşkilatı, yakıt ve ekipman eksiklikleri nedeniyle birçok imdat çağrısına yanıt veremediğini ve karargahlarının saldırıya uğraması nedeniyle zorluk yaşadıklarını aktardı. Ayrıca, uluslararası yasaklı silahların kullanımına da dikkat çekildiği bildirildi.

İsrail'in Patlayıcıları ve Sivil Kaybı

Gazze'ye atılan 85 bin ton patlayıcı nedeniyle kentsel yapının %80'i ve altyapının %90'ı tamamen tahrip oldu. Atılan patlayıcıların %17'sinin patlamaması, sivil halk için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Saldırılarda en az 40 bin 99 Filistinli hayatını kaybetti; bu ölümler arasında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer alıyor. Halen enkaz altında binlerce kişinin olduğu bildirilirken, sivillere ait hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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