DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.191,36 -0,63%

Gazze'deki Saldırılarda Üç Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 180 gazeteci yaşamını yitirdi. Uluslararası toplumdan harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:49
Gazze'deki Saldırılarda Üç Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri sürdürülen çatışmalarda, İsrail ordusunun son düzenlediği saldırıda 3 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte, bölgede öldürülen basın mensuplarının sayısı 180'e yükseldi.

Hayatını Kaybeden Gazeteciler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarındaki son kayıplar arasında Aksa Televizyonu Dijital Medya Departmanı Başkanı Said Rıdvan, Sened Haber Ajansı çalışanı Hamza Ebu Silmiyye ve Kudüs Vakfı gazetecisi Hanin Mahmud Barud'un yer aldığı bildirildi.

Uluslararası Toplumdan Tepki ve Çağrı

Gazetecilerin ölümü, uluslararası toplum ve çeşitli kuruluşlar tarafından kınandı. Açıklamalarda, İsrail’in Filistinli gazetecileri hedef almasından dolayı, uluslararası mahkemelerde kovuşturma için baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

UNRWA'ya Bağlı Okulda Saldırı

Filistin haber ajansı WAFA, hayatını kaybeden gazetecilerin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen "Esma" okulu'na yapılan saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Bu saldırı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda yaşanan trajik olaylar arasında yer alıyor.

Basının Susturulması Çabaları

Gazze'deki hükümet, İsrail'in bu saldırılarıyla Filistinli gazetecilerin sesini susturmayı, gerçekleri gizlemeyi ve haberlerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemeyi amaçladığını ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
2
Ekonomi Vizyonu ve Uluslararası Sorunlar: Efkan Ala'nın Mesajları
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Teröre Karşı Sert Mesajlar
5
Fidan ve Tatar Ankara'da Buluştu
6
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor
7
Guterres'ten Gazze Açıklaması: "Sivillerin Durumu Tahammül Edilemez"

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek