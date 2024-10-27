Gazze'deki Saldırılarda Üç Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri sürdürülen çatışmalarda, İsrail ordusunun son düzenlediği saldırıda 3 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte, bölgede öldürülen basın mensuplarının sayısı 180'e yükseldi.

Hayatını Kaybeden Gazeteciler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarındaki son kayıplar arasında Aksa Televizyonu Dijital Medya Departmanı Başkanı Said Rıdvan, Sened Haber Ajansı çalışanı Hamza Ebu Silmiyye ve Kudüs Vakfı gazetecisi Hanin Mahmud Barud'un yer aldığı bildirildi.

Uluslararası Toplumdan Tepki ve Çağrı

Gazetecilerin ölümü, uluslararası toplum ve çeşitli kuruluşlar tarafından kınandı. Açıklamalarda, İsrail’in Filistinli gazetecileri hedef almasından dolayı, uluslararası mahkemelerde kovuşturma için baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

UNRWA'ya Bağlı Okulda Saldırı

Filistin haber ajansı WAFA, hayatını kaybeden gazetecilerin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen "Esma" okulu'na yapılan saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Bu saldırı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda yaşanan trajik olaylar arasında yer alıyor.

Basının Susturulması Çabaları

Gazze'deki hükümet, İsrail'in bu saldırılarıyla Filistinli gazetecilerin sesini susturmayı, gerçekleri gizlemeyi ve haberlerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemeyi amaçladığını ifade ediyor.