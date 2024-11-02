Gazze'deki Saldırıların Son Durumu

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonları, bölgede büyük bir insani krize neden olmaya devam ediyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiği, 192 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 43,314'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca, yaralı sayısının 102,019 olduğu aktarıldı.

Yardım Ekiplerinin Zorlukları

Açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Son saldırılarda yaşanan kayıplar, uluslararası toplumda derin bir endişe oluştururken, bölgede insani yardım ihtiyaçlarının giderek arttığı kaydediliyor.