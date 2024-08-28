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Gazze'deki Savaşın Masum Kurbanları: Doğu Kudüs'teki Bebekler

Gazze'den ayrılan 5 bebek, Doğu Kudüs'teki hastanede annelerinden uzak büyüyor. Sağlık çalışanları onların bakımını üstleniyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:41
Gazze'deki Savaşın Masum Kurbanları: Doğu Kudüs'teki Bebekler

Gazze'de Anneleri Kalp Kırıklığıyla Bekleyen 5 Bebek

Gazze Şeridi'nde yaşayan 3 anne, erken doğum yapmak zorunda kaldıktan sonra bebeklerini Doğu Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'ne bırakmak zorunda kaldı. 2023 yılının Eylül ayında doğan 5 bebek, anneleri savaş koşulları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmışlardır.

Savaşın Gölgesinde Büyüyen Bebekler

Bu bebekler, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye İsrail'in başlattığı saldırılarla birlikte hastanede mahsur kaldılar. Şimdi, bir yaşına basan bu bebekler, hastane personeli tarafından korunmakta ve büyütülmektedir.

Hastane Sağlık Çalışanlarının Destek Ağı

Doktor Hatim Kımaşi, bebeklere kapsamlı bakımlarının yapıldığını ve sağlık sorunlarının bir kısmının zamanla düzeldiğini belirtti. "Burada onların bakımını üstleniyoruz. Ancak, bebeklerin anneleriyle olmaması sağlık gelişimleri için ideal değil" dedi.

Annelerinden Uzak Aile Bağları

Bebekler, sosyal hizmet uzmanları ve hemşireler tarafından bakım altına alınmakta. Nebil Kasım, bebekleri kendi çocukları gibi sevdiklerini vurguladı. Bazı anneler bebekleriyle telefonda iletişim kurmaya çalışıyor, ama bu her zaman başarılı olmuyor.

Gelecek İçin Umut ve Yardım Çabaları

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin hastaneyi ziyaret ettiği belirtilse de, henüz somut bir çözüm sağlanamadı. Kasım, "Dünyada kimse bir annenin yerini alacak kadar uygun bir bakım sağlayamaz" şeklinde duygularını dile getirdi.

İsrail Saldırılarının Çocuklar Üzerindeki Etkisi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, çocukların maruz kaldığı kayıplar kaygı verici boyutlara ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, 40 binden fazla ölümden 16,500'ünün çocuklar olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, bu durum savaşın masum kurbanları olan bebekler ve anneleri için büyük bir kalp acısı yaşatmakta. Umut, bu zor zamanlarda ailelerin tekrardan bir araya gelmesinde yatıyor.

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