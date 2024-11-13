Gazze'deki Sivil Savunma Ekipleri 22 Gündür Çalışamıyor

Gazze'de Sivil Savunma Çalışmaları Aksamış Durumda

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle 22 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hiçbir çalışmanın yürütülemeyeceğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki binlerce Filistinlinin tıbbi ve insani destekten mahrum kalmasına neden oldu.

Devre Dışı Kalma ve Acil Yardım Çağrısı

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm bölgelerde sivil savunma ekipleri devre dışı kaldı" denildi. Ayrıca, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve bu gibi alıkonulma durumlarının yaşandığı kaydedildi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Yapılan açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'nin kuzeyinde yaşayan binlerce Filistinliye acil yardım eli uzatılması çağrısında bulunuldu. Özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nın bulunduğu bölgelerde, 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlendi ve 6 Ekim'de kara saldırıları başladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarının artması, bölgelere yardım girişlerini engelleyerek bombalarla açlık, susuzluk ve salgın hastalık sorunlarını daha da derinleştiriyor. Bu durum, verilen insani dramın ve soykırımın şiddetini artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.