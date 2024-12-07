Gazze'deki Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı: 7 Merkez Kullanılamaz Hale Geldi

İsrail Saldırıları Gazze'deki Sivil Savunma Merkezlerini Vurdu

İsrail'in bir yıldan uzun süredir kesintisiz devam eden saldırıları sonucunda, Gazze Şeridi'ndeki 11 sivil savunma merkezinden 7'sinin tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi. Sivil Savunma Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki toplam sivil savunma merkezlerinden yalnızca 4'ünün hizmet vermeye devam ettiğini duyurdu.

Akaryakıt Yetersizliği Hizmetleri Durdurdu

Açıklamada, İsrail'in akaryakıt temin edilmesine izin vermemesi nedeniyle bu merkezlerin hizmetlerinin durduğu vurgulandı. Bu durumun, Birleşmiş Milletler’in (BM) savaş zamanlarında insani kuruluşların desteklenmesini öngören şartlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde Sıkıntılar Artıyor

Yazılı açıklamada, "Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle yangın ve kurtarma araçlarının çalıştırılamaması neticesinde, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hizmetlerimizin çoğu kasım ortasından bu yana durdurulmuştur. BM, tüm uluslararası sözleşmelere aykırı bir davranış olarak insani ihtiyaçlarımızı sürekli ihmal etmeyi sürdürmektedir," ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Sorumluluğu

İsrail'in, "insani ve güvenilir" olarak iddia ettiği bölgeleri yoğun hedef alması sonucu, Gazze’de vatandaşların yaşadığı sıkıntılardan sorumluluğun yine İsrail'e ait olduğu vurgulandı. BM'den, İsrail'e yakıt ve insani yardım malzemelerinin girişine izin vermesi için baskı yapması talep edilen açıklamada, soykırım savaşının başladığı günden bu yana 2 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edildi.