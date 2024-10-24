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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor

Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail güçlerince alıkonulan araçlarına ulaşmak için uluslararası yardım istedi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:03
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Acil Yardım Çağrısı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kendilerine ait araçlara el koyduğunu açıkladı. Bu durumun ardından, uluslararası topluma bu araçlara erişim için yardım çağrısında bulunuyorlar.

Uluslararası Toplumun Rolü

Sivil Savunma Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve diğer insani yardım kuruluşlarına yaptığı çağrıda, "İnsani görevimizi yerine getirebilmemiz için çalışanlarımızın Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleri tarafından alıkonulan araçlarına ulaşmasına izin verilmesini istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Ailelerin Çağrıları ve Durum Analizi

Dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda evlerini terk etmeyen ailelerin sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla yaptığı çağrılar dikkat çekti. Aileler, "evlerde ve yollarda ölü ve yaralılar" olduğunu belirterek, sivil savunmanın bir an önce yeniden harekete geçmesi gerektiğini vurguladılar.

İsrail Ordusunun Faaliyetleri ve Etkileri

Ayrıca, Sivil Savunma Müdürlüğü'nden gelen bir başka açıklamada, bazı çalışanların İsrail ordusunun araçlarını Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bırakmalarını istemesine rağmen hâlâ kuzeyde bulundukları aktarıldı. Gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 5 sivil savunma mensubunu alıkoyduğu, 3 mensubunu yaraladığı ve tek itfaiye aracını bombaladığı bilgisi verildi. Bu olayların ardından, Gazze'nin kuzeyindeki kurtarma faaliyetlerinin durduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi’nin kuzey vilayetindeki çalışmalarımız tamamen durdu. Oradaki durum bir felakete dönüştü ve bölgede bulunan vatandaşlar artık insani hizmetlerden mahrum kaldı," denildi.

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