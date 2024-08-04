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Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatının Durumu: Ekipman ve Araçların Yüzde 60'ı Hizmet Dışı Kaldı

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in saldırıları nedeniyle cihazlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:40
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatının Durumu: Ekipman ve Araçların Yüzde 60'ı Hizmet Dışı Kaldı

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in sürekli saldırılarının etkisiyle envanterinin %60'tan fazlasının artık hizmet veremediğini açıkladı. 300 günü aşan çatışmaların yarattığı zorluklar ve yakıt sıkıntısı, ekipmanın işlevselliğini ciddi anlamda etkilemiş durumda.

Durumun Sebepleri

Teşkilatın yaptığı açıklamada, ambulans ve itfaiye gibi kritik araçların çalışması için gerekli olan yakıtın bulunamadığı da vurgulandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile yapılan çok sayıda görüşme ve toplantılara rağmen, acil yakıt tedarik sözleri tutulmamış durumda.

Uluslararası Kuruluşların Rolü

Sivil Savunma Teşkilatı, insani görevlerini yerine getirememelerinin temel nedeninin uluslararası ve insani kuruluşlar olduğunu ifade etti. Söz konusu durum, Gazze halkının ihtiyaçlarına yanıt verilmesi açısından ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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